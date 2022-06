Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Valentin Uritescu a murit, vineri seara, la de 81 de ani. Artistul suferea de o boala grava și se afla internat intr-un centru specializat unde urma tratament. Uritescu suferea de Sindrom Extrapiramidal, ce se aseamana cu Parkinson, iar in ultima perioada starea sa de sanatate se inrautatise,…

- Jose Arnoldo Amaya, un arbitru din El Salvador, a decedat din cauza unei sangerari interne, in urma unei batai incasate de la fanii și jucatorii unei echipe. Motivul pentru care a fost batut Amaya? A aratat un cartonaș al doilea cartonaș galben unui jucator agresiv, noteaza Sport Bible. Evenimentul…

- Un adolescent palestinian in varsta de 16 ani care a fost impuscat in cap de fortele israeliene a murit miercuri dimineata dupa luptele din orasul Nablus al regiunii ocupate Cisiordania, a transmis ministerul palestinian al sanatatii, conform Reuters.

- O noua tragedie a ingrozit Romania in acest weekend. Dupa ce o tanara mama din Timișoara a decis sa sara de pe bloc impreuna cu copiii ei, se pare ca acum, un barbat din Bacau și-a aruncat copiii intr-un rau. Inca o tragedie in Romania. Un barbat din Bacau și-a omorat fiii dupa ce i-a […] The post Un…

- Un barbat a fost gasit mort in parcarea de la Kaufland-Podu de Piatra, din Municipiul Iași. Ieșeanul zacea in fața magazinului de cateva zeci de minute, fara ca cineva sa se intereseze de starea acestuia. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul, care, spun ei, survenise de aproape doua ore…

- Autorul atacului terorist de aseara de la Tel Aviv a fost prins si impuscat, scrie presa internationala. In urma atacului armat din centrul orasului, doua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, dintre care patru sunt in stare grava.

- Un baiat in varsta de 12 ani a murit dupa ce a fost impușcat, joi seara la New York, in timp ce se afla intr-un automobil in compania unei femei care a fost ranita si a unei fete care a scapat nevatamata, au anuntat politia si primaria din metropola americana.