- Un cioban roman a vrut sa salveze o oaie care a cazut intr-o fantana și a cazut și el in apa. Tragedia s-a petrecut in Italia, potrivit www.stiridiaspora.ro . Nenorocirea s-a petrecut cand ciobanul, care era stabilit in Nato, iși ducea oile la pascut. La un moment dat, una dintre ele a ieșit din turma…

- Un cioban roman și-a gasit sfarșitul in mod tragic in Sicilia, dupa ce a fost descoperit fara suflare intr-o fantana. Autoritațile locale au demarat o investigație intensiva pentru a elucida circumstanțele misterioase care au condus la aceasta tragedie.

- Deian Sorescu (26 de ani) a fost integralist la Rakow in returul cu FC Copenhaga, scor 1-1 (in tur 1-0), iar cotidianul polonez Sport apreciaza ca internaționalului roman n-a reușit sa mențina nivelul bun la care a inceput partida. Intrat tarziu, fundașul central Bogdan Racovițan (23 de ani) „nu s-a…

- Un copil de un an și noua luni, tinut in brate de mama sa pe bancheta din spate a unei mașini, a murit dupa ce șoferul, care era beat și fara permis, a intrat intr-un cap de pod. In accidentul care a avut loc joi au mai fost raniti soferul si alti doi pasageri, scrie Agerpres. „In urma deplasarii la…

- Astazi, la UTA, un vatman a pornit tramvaiul tocmai cand o femeie a incercat sa coboare caruciorul fetiței sale in varsta de 12 ani, care are un handicap sever. Femeia a fost transportata la UPU, dar a murit la spital. Fetița sa a ajuns la UPU pediatrie și a fost sesizata asistența sociala. „La data…

- Lumea presei din Rmania, in doliu! Celebrul jurnalist de monden, Gelu Gheorghe Chelu, a murit. Tristul anunț a fost facut de o prietena a jurnalistului, pe contul personal de Facebook, acolo unde a scris și un mesaj emoționant pentru cel pe care il cunoștea de ani buni.

- Tragedie cumplita pentru 3 familii din Marea Britanie. Patru baieți care se jucau pe un lac inghețat au murit tragic, dupa ce unul dintre ei a cazut in apa. Ceilalti au incercat sa-l salveze, dar toti au sfarsit prin a se ineca.

- Tragedie in Marea Baltica. O mama și fiul ei au murit. Baiatul de 7 ani a cazut de pe un feribot care calatoarea din Suedia spre Polonia. Mama lui a sarit dupa el in incercarea de a-l salva, insa amandoi și-au pierdut viața. Un baiețel de șapte ani a murit dupa ce a cazut peste […] Articolul Mama și…