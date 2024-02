Un cetăţean nepalez, rănit după ce a căzut de pe scara exterioară a unei autospeciale de colectare a deşeurilor ”Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe strada Autogarii din municipiul Sibiu. In timp ce era transportat pe exteriorul unei autospeciale de colectare a deseurilor, aflate in mers, un barbat in varsta de 39 de ani, cetatean strain, s-a dezechilibrat si a cazut pe partea carosabila”, a transmis, joi, IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, barbatul ranit este un cetatean nepalez. El a fost transportat la spital de un echipaj SMURD, cu un traumatism cranian. Pacientul a fost preluat constient de la locul accidentului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

