Un cetățean din Noua Zeelandă care mergea în Mariupol, și-a pierdut portofelul în Iași Owen John, din Noua Zeelanda este reprezentantul unei asociații umanitare și, la sfarșitul saptamanii trecute, a traversat mii de kilometri pentru a veni in sprijinul victimelor razboiului din Ucraina. Acesta tranzita Iașul pentru a ajunge in Mariupol, Ucraina, cand, din neatenție, și-a pierdut portofelul intr-un taxi. Barbatul a realizat ca nu mai avea niciun document in momentul in care se afla la Gara din Iași, unde intenționa sa ia un tren catre Suceava. Din fericire, in acel moment strainul i-a observat pe Bogdan și Ciprian, doi polițiști de la transporturi, și le-a cerut ajutorul pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

