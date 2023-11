Un cetățean al Uzbekistanului, reținut la aeroport conform informațiilor INTERPOL Un cetațean al Tadjikistanului - gasit cu document ucrainean falsificat, iar un cetațean al Uzbekistanului - reținut conform informațiilor INTERPOL. Incidentele au fost consemnate de catre polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau, in ultimele 24 de ore. In primul caz, printre pasagerii rutei „Dublin-Chișinau” s-a prezentat la cabina de control cetațeanul Tadjikistanului, in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

