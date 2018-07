Stiri pe aceeasi tema

- Teren Delvon Jones, unul dintre membri formației Gorilla, a ajuns la spital, duminica, dupa ce s-a impiedicat și a cazut de pe scena, in timpul unui concert susținut la Copenhaga. Formația canta melodia...

- Clipe de panica pentru Inna. In timpul unui concert la Istanbul, cantareata a cazut de pe scena. Inna s-a ranit la picioare in timpul unui concert și a ajuns la spital. Cantareata a fost ingrijita de medici și le-a transmis fanilor ca se simte bine. Mai mult, artista a anunțat ca va continua turneul…

- Inna a ajuns la spital dupa ce scena din Istanbul pe care canta s-a prabusit, artista din Romania facand publica o imagine in care apare cu picioarele bandajate, relateaza Mediafax. Cantareata si-a asigurat fanii ca se simte bine.

- Face ce face și ajunge sa fie victima cate unui incident in timpul spectacolelor impresionante pe care le face! De data aceasta, Beyonce „a inclus-o” și pe sora ei in momentul mai puțin placut pentru o artista de talie internaționala. Ei bine, cele doua cantarețe au cazut in timp ce performau pe scena…

- Ghinion pentru renumita interpreta Vera Brejneva. In timpul unui concert sustinut la Moscova, cantareata s-a impiedicat si a cazut. Frumoasa artista a fost ajutata sa se ridice de una dintre garzile ei de corp. Incidentul a fost surprins si postat pe internet de un spectator.