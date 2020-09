Stiri pe aceeasi tema

- Un rar CD demo produs de cantaretul britanic Ed Sheeran la varsta de 13 ani a fost adjudecat contra sumei de 50.000 de lire sterline, informeaza BBC, potrivit news.ro.Sheeran, care a crescut in Framlingham (Suffolk), iar acum traieste in apropierea orasului, a lansat „Spinning Man” in 2005.Doar…

- O pereche de ochelari rotunzi care i-a apartinut parintelui independentei Indiei, Mahatma Gandhi, pe care acesta ar fi oferit-o "in semn de multumire pentru o fapta buna", a fost vanduta pentru suma de 260.000 de lire sterline (circa 288.000 de euro), a anuntat casa de licitatii East Bristol Auctions,…

- Versiunea finala dactilografiata a romanului "Breakfast at Tiffany's" (1958), care include adnotari ale scriitorului Truman Capote, a fost vanduta cu 377.000 de lire sterline (417.177 de euro) la o licitatie organizata de casa Sotheby's la Londra, relateaza EFE. Pe langa corecturile…

- Unul dintre cele trei autoportrete ale pictorului Rembrandt aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline la o licitatie organizata de casa Sotheby's, marti, la Londra, informeaza AFP. Opera de arta era estimata la un pret cuprins intre 12 milioane si…

- In licitatia online au fost scoase la vanzare 900 de obiecte din filme si seriale de televiziune, dar si piese folosite in misiunile spatiale Apollo 11 si Apollo 17, potrivit The Hollywood Reporter.

- Studiul "Le Coq aux amoureux" al pictorului franco-rus Marc Chagall a fost achizitionat de un colectionar american. Vanzarea a fost organizata de casa de licitatii Thierry-Lannon et Associes, la Brest, potrivit Le Figaro, anunța news.ro.A fost un lot ravnit de colectionarii europeni si americani…