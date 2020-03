Stiri pe aceeasi tema

- Medicii vor monitoriza de la distanța starea suspecților de coronavirus, aflați in carantina sau in izolare, prin brațari și holtere. Prsoanele care intra in carantina sau in izolare la domiciliu timp de 14 zile vor avea asupra lor brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate, potrivit…

- Al noualea caz din Romania de infectare cu SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a fost confirmat astazi. „A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru Coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din Hunedoara. Persoana se afla in izolare la domiciliu din…

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a avertizat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse, scrie Agerpres.Reprezentanta…

- Barbatul de 71 de ani in cazul caruia testele au aratat ca este infectat cu noul coronavirus a fost transportat miercuri seara la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, anunța MEDIAFAX.Barbatul a fost transportat de la Spitalul Județean Suceava cu o autospeciala de transport victime multiple,…

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- Departamentul pentru Agricultura, Pescuit si Conservare (AFCD) a declarat ca urmeaza sa efectueze teste suplimentare pe animal pentru a stabili daca acesta a contractat boala sau daca rezultatul a fost cauzat de "contaminarea din mediul inconjurator a botului si nasului cainelui". Cainele nu prezenta…

- Catalonia a confirmat marti primul caz de infectare cu Covid-19, potrivit TVE, astfel ca in Spania sunt in prezent doua cazuri inregistrate potrivit news.ro.Cazul din Catalonia, confirmat de Departamentul de Sanatate al regiunii, a fost raportat la o zi dupa cel din Canarias (Tenerife).…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.