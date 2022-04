Un câștig pentru politica buzoiană: Prof. dr. Andreea Petroșel Unul dintre profesorii de perspectiva ai Buzaului, prof. dr. Andreea Elena Petroșel, a devenit președinte al Tineretului Național Liberal Buzau. Pe de o parte, instalarea in fruntea TNL a unui om cu pregatirea și probitatea Andreei Petroșel ar putea fi privita drept o „bizarerie” a politicii autohtone, daca este sa ne uitam in C.V.-urile unor … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un iaht de lux cu piscina si crama apartinand unui cetatean rus a fost sechestrat la Londra, ca represalii pentru invazia Ucrainei de catre Rusia, a anuntat marti Agentia nationala britanica de combatere a criminalitatii organizate (NCA), citata de France Presse. Fii la curent cu cele mai…

- Internationalul francez Paul Pogba, mijlocasul echipei engleze de fotbal Manchester United, a vorbit despre suferinta sa din cauza crizelor de depresie pe care le-a avut de-a lungul carierei de jucator, mentionand ca acestea au inceput atunci cand evolua sub "bagheta" lui Jose Mourinho, scrie DPA…

- Arena Lviv, care a gazduit partide de la Euro 2012, precum și o serie de meciuri pe teren propriu ale lui Shakhtar Donetsk, atunci cand clubul a fost forțat sa paraseasca Donbass Arena, este acum transformat in adapost pentru refugiații invaziei ruse din Ucraina. Fii la curent cu cele mai…

- Cezar Preda, 62 de ani, este propunerea PNL pentru postul de director adjunct al ICR Paris. Inginer in comunism, Preda a ajuns viceprimar al Buzaului, apoi șeful serviciului Patrimoniu din primarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara, dupa meciul cu FC Botosani, scor 2-0, ca este foarte fericit si ca isi felicita jucatorii pentru efortul depus. El a mentionat ca obiectivul formatiei sale este sa devina cea mai buna, conform news.ro. Fii la curent…

- Prime Minister Nicolae Ciuca on Thursday was welcomed by Prime Minister of the Republic of Poland Mateusz Morawiecki, in an official ceremony. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania!…

- Bosniacii au rememorat trauma razboiului din propria tara atunci cand au protestat, vineri, impotriva invadarii Ucrainei de catre armata rusa, cerand lumii sa traga invatamintele din experienta lor tragica, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Daca s-ar realiza un top al problemelor edilitare ale Buzaului de azi, una dintre pozițiile fruntașe ar fi ocupata, mai mult ca sigur, de lipsa parcarilor. Primaria crede ca a gasit o posibila soluție, dar asta ramane de vazut in urmatorii ani. La Buzau, la fel ca in mult centre urbane din Romania,…