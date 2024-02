Presedintele USR, Catalin Drula, intrebat cum raspunde provocarii liderului PSD, Marcel Ciolacu, referitoare la asumarea unei demisii in cazul in care Alianta Dreapta Unita nu castiga alegerile, a declarat ca "barbatia politica" este demonstrata prin reforme, nu prin pariuri, conform Agerpres.

"In primul rand, as spune ca nu suntem la vanatoare de mistreti, undeva pe plaiurile Buzaului, sa ne punem cu piciorul pe grumazul lor si sa facem concurs de marime. Aici e vorba despre Romania, despre guvernare, despre cum traiesc oamenii, despre perspectivele acestei tari de dezvoltare, in anii urmatori,…