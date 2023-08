Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, a anunțat luni, 28 august, purtatorul de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), Omer Celik. Erdogan va discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul…

- ”Presedintele nostru a luat initiativa (unor negocieri in vederea relansarii acordului) (…), pentru a evita ca lumea sa se confrunte cu o criza alimentara. El va efectua in curand o vizita la Soci”, anunta purtatorul de cuvant al partidului lui Erdogan. ”Credem ca noi evolutii pot avea loc dupa aceasta…

- Vrachierul Primus, care navigheaza sub pavilionul Liberiei, a navigat in largul coastelor Romaniei si Bulgariei, state membre NATO, dupa ce a plecat de la Odesa duminica. Rusia ameninta sa atace nave care pleaca din Ucraina, la Marea Neagra, dupa ce a iesit in iulie din acord. Ea a tras, la inceputul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, anunta luni un purtator de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii…

- Presa turca și cea rusa dau ca aproape sigura o intalnire intre Recep Erdogan și Vladimir Putin! Presa din Turcia citeaza in acest sens surse de la administrația prezidențiala turca.Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va sosi in Rusia pentru a se intalni cu omologul sau Vladimir Putin, relateaza…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a condamnat ”ferm” decizia ”cinica” a Moscovei, care a anuntat luni ca incetarea ”de facto” a Acordului de Istanbul, cpnsiderat crucial in alimentatia mondiala. ”Condamn ferm decizia cinica a Rusiei de a pune capat «Initiativei Cerealelor la marea…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…