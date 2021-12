Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 50 de persoane au murit intr-o explozie a unui camion cu combustibil, pe o strada din al doilea oraș ca marime din Haiti, Cap-Haitien. Primarul Pierre Yvrose a transmis ca spitalul local a facut eforturi uriașe pentru a trata zecile de raniți. Numarul total al persoanelor afectate de explozie…

- Cel putin 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta in Marea Britanie. Autoritatile locale au anuntat anterior ca cinci migranti s-au inecat, dar ca acest numar probabil va creste in contextul in care cativa…

- Knessetul, parlamentul israelian, a adoptat joi bugetul pe anul 2021, primul buget de stat votat in trei ani, discutiile urmand sa se reia in cursul zilei pentru aprobarea celui pe 2022, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. 'Zi de sarbatoare pentru statul Israel!', a reactionat pe Twitter…

- Polonia va trimite o misiune medicala in Romania, tinand cont de situatia foarte dificila din aceasta tara, a anuntat premierul Mateusz Morawiecki, informeaza luni thenews.pl. ”Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania”,…

- Guvernul susține PLAFONAREA prețurilor la energie, ”dupa rezolvarea crizei politice”. Prețurile au explodat in ultimele 2 zile Premierul demis Florin Citu a declarat ca PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie in Romania, iar o decizie in acest sens ar urma sa fie luata in prima sedinta…

- Premierul peruan, Guido Bellido, a amenintat la sfarsitul saptamanii trecute ca va nationaliza uriasul camp de gaze naturale Camisea, in regiunea Cusco, in cazul in care consortiul international insarcinat cu exploatarea acestuia nu este de acord sa renegocieze distribuirea profitului, noteaza AFP…