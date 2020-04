Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al echipei americane de baschet Brookylin Nets, Sean Marks, a anuntat ca cei patru jucatori ai gruparii newyorkeze care au fost testati pozitiv la Covid-19 s-au vindecat de aceasta maladie si se afla intr-o stare buna de sanatate, la fel ca si restul lotului, informeaza EFE. La jumatatea…

- Alti sapte inotatori maghiari si un antrenor au fost testati pozitiv la noul coronavirus, dupa ce campioana mondiala Boglarka Kapas a anuntat ca a fost infectata cu Covid-19, potrivit Federatiei maghiare de inot, citata de MTI.Printre cei bolnavi se numara Dominik Kozma, medaliat european…

- Un copil care nu a implinit inca primul an a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19. „O ancheta este in curs de desfașurare pentru a determina cauza morții", a declarat directorul Departamentului de Sanatate Publica, Ngozi Ezike, citat de Mediafax.

- Se inmulțesc cazurile de infectare cu noul coronavirus la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. Deocamdata, autoritațile pastreaza tacerea și nu privesc situația de la spitalul din Lugoj ca pe un focar de infecție cu un virus periculos, deși personalul medical din mai…

- Cel putin 19 batrani dintr-un camin din Madrid au murit din cauza coronavirusului. In camin sunt cel putin 70 de oameni, rezidenti si personal, infectati, scrie El Pays. Cel putin 19 oameni au murit...

- ​Patru jucatori ai echipei americane de baschet Brooklyn Nets au fost testati pozitiv pentru coronavirus, a anuntat gruparea din NBA, care nu a publicat numele sportivilor, potrivit News.ro.Dintre cei patru, unul are simptomele bolii Covid-19, ceilalti sunt asimptomatici. Toti membrii echipei,…

- Au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae, toți trei liberali. Ei au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, depistat anterior…

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit Arcgis, citeaza hotnews.ro.Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari.