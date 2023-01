Biroul Șerifului din Sumner County, un comitat din Kansas, Statele Unite, a declarat ca un barbat a murit din cauza ranilor provocate de un foc de arma, in weekend. Ancheta preliminara arata ca a fost un accident ciudat legat de o excursie de vanatoare, accident cauzat de un caine care a calcat pe o arma, scrie site-ul televiziunii locale 12 News , din Wichita, afiliat CBS. Cu puțin inainte de ora 10 dimineața, sambata, biroul șerifului a comunicat ca ofițerii au raspuns in zona 80th Street South și River Road la un apel 911 in care se spunea ca un barbat a fost impușcat in spate. Barbatul, Joseph…