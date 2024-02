Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in timp ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…

- In timpul tradiționalei conferințe ,,Linia directa cu Vladimir Putin”, liderul de la Kremlin a declarat ca Rep. Moldova care este ,,una dintre cele mai sarace țari din Europa” nu are mare valoare in CSI și ea nu-și dorește sa renunțe la gazele la prețuri destul de mici din Federația Rusa, afirmațiil

- Intrebat despre rezistenta economica fata de sanctiuni, Vladimir Putin considera ca Rusia dispune de o ”marja de securitate suficienta”, in urma unei ”consolidari puternice a societatii ruse”, ”stabilitatii sistemului financiar economic al tarii” si ”cresterii capacitatilor militare” ale Moscovei. Putin…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…