- Un caine infometat a mestecat bani in numerar de 4.000 de dolari (3.153 de lire sterline) pe care proprietarii sai i-au lasat afara. Cecil, un goldendoodle din Pennsylvania, a devenit viral pentru gustarea pe care a luat-o din plicul de bani pe care proprietarii sai l-au pus deoparte pentru un antreprenor.…

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…

- Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, relația plina de farmec dintre supermodelul Kendall Jenner și artistul de top Bad Bunny a luat sfarșit dupa mai puțin de un an de relație. Cuplul, care a aprins pentru prima data zvonurile despre relație in urma cu aproape noua luni, a renunțat oficial,…

- Președintele Klaus Iohannis iși continua turneul african alaturi de soția sa, Carmen Iohannis. Aflat in Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam. Potrivit unor surse locale, președintele Romaniei s-a intalnit la Hyatt Zanzibar cu romani tineri, frumoși…

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…

- MApN a anunțat ca membrii Congresului SUA au transmis o notificare cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, 12 derivate pe sașiu de tanc, munitie si simulatoare pentru instruire, dar precizeaza ca contractul va fi de 1,07 miliarde de dolari. Inițial, contractul…