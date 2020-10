Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a raspuns atacurilor venite din Liga 1, din partea lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și din partea lui Alexandru Bneca, fundașul de la UTA Arad. Context: Mihai Stoica (Detalii AICI) și Alexandru Benga (Detalii AICI) l-au criticat pe Cristian Tudor Popescu,…

- Un fotbalist din Liga 1 il critica pe Cristian Tudor Popescu, dupa ce jurnalistul i-a numit ”vite” pe ortodocși și l-a atacat pe Patriarhul Daniel.Alexandru Benga (31 de ani), fundașul celor de la UTA Arad, a avut o replica dura pentru Cristian Tudor Popescu. Jucatorul, care a bifat…

- Razboiul dintre Cristian Tudor Popescu si BOR continua. Jurnalistul a publicat, de curand, un mesaj extrem de violent la adresa Bisericii Ortodoxe Romane, punand o intrebare care i-a uimit pe internauti. De la ce a pornit scandalul dintre BOR si CTP Dupa ce gazetarul a criticat afirmatiile facute de…

- Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi asezate pe catafalcul din curtea Mitropolitana in acesta seara sau maine dimineata, a declarat purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, preotul Constantin Sturzu. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/10/13-oct-ora-18-Sturzu-moaste.mp3…

- Pelerinajul Sfintei Parascheva se apropie saptamana viitoare, iar Mitropolia Moldovei si Bucovinei a luat, alaturi de autoritatile locale si Jandarmerie, masuri fara precedent in incercarea de a elimina aglomeratiile si riscul ca oamenii sa se infecteze cu virusul SARS-COV-2. Insa, in saptamanile…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Inaltul ierarh a dat detalii despre starea sa de sanaate, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 si le-a transmis credinciosilor un mesaj. "Eu sunt foarte bine si puternic datorita lui Dumnezeu. Medicii spun…

- Editura Spandugino anunța printr-un comunicat lansarea colecției de spiritualitate creștina „Interior intimo meo”, luni, 21 septembrie, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu. Miruna Tataru-Cazaban, coordonatoarea colecției și lector la Universitatea din București, alaturi de invitații…

- „Societatea Studentilor Teologi din Iasi- SSTI isi indreapta gandul in aceste clipe catre familia Parintelui Ilie Melniciuc-Puica si a Doamnei Prezb. Nicoleta, ambii profesori in cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Iasi, care este in aceste momente greu incercata. In cursul zilei de astazi, 09…