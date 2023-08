Un buștean a zburat dintr-un camion cu lemne și a trecut prin parbrizul unei mașini, pe DN 10, la Teliu, în Brașov Imagini teribile au fost surprinse luni seara pe DN10, in localitatea brașoveana Teliu, unde un buștean a zburat dintr-un camion incarcat cu lemne și a trecut prin parbrizul unui autoturism.Accidentul a avut loc aproape de limita dintre județele Brașov și Covasna, iar camionul, inmatriculat in Covasna, avea peste 40 de tone incarcatura, pe semiremorca și pe remorca atașata. Lemnele erau neasigurate, nu existau chingi de legare.Din fericire, niciunul dintre cei patru tineri ocupanți ai autoturismului Audi inmatriculat in Austria nu a fost ranit. Șoferul a facut insa un atac de panica și a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

