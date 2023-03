Un bug ChatGPT a expus datele unora dintre utilizatori La inceputul acestei saptamani, unii dintre utilizatorii ChatGPT au observat ca in propriul cont apar informatii si discutii care nu le apartin. Pentru a investiga si rezolva problema, OpenAI a blocat pentru o mare parte a zilei de luni accesul la chatbot. Acum, compania vine sa explice ce s-a intamplat si ce date au fost de fapt expuse. A fost o problema cu cache-ul, explica cei de la OpenAI. Instrumentul open-source folosit, Redis, ajungea sa returneze datele altei cereri decat cea originala atunci cand una dintre cereri era anulata inainte de a fi completata. Dincolo de bug-ul din Redis, o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

