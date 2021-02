Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale si beneficar al pensiei speciale de fost parlamentar, intervine in disputa legata de posibila neconstitutionalitate a legii adoptate miercuri de parlament. Context: Deputații și senatorii au votat, miercuri, pentru eliminarea pensiilor speciale ale…

- Alesii trebuie sa decida in privinta unei legi care imparte romanii in doua: oamenii normali si privilegiatii. Parlamentarii au avut pe masa trei proiecte de eliminare a pensiilor speciale - doua de la partidele de guvernare si unul de la PSD. Membrii Comisiei pentru Statut au hotarat, miercuri, sa…

- Social-democrații vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat in vederea majorarii alocațiilor și pensiilor in 2021. „Toate promisiunile noastre din campanie, felul in care am argumetat in bugetul alternativ, vor fi in amendamente la buget. Am argumentat ca in aceleași condiții de deficit…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca bugetul va fi lansat in dezbatere publica cel mai tarziu maine. De asemenea, Barna susține ca in perioada imediat urmatoare vor exista in Parlament discuții in privința pensiilor speciale, a salarizarii și a posturilor blocate din administrație. Citește și:…

- Curtea Constituționala a stabilit marți, dupa patru amanari, ca impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85% este neconstituționala. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții, a explicat faptul ca nu poate fi taxat doar acest tip de pensie deoarece, potrivit Constituției, legea trebuie sa fie…

- Toți senatorii și deputații Uniunii Salvați Romania și-au inaintat demisiile inainte de finalul mandatului, pentru a nu beneficia de pensii speciale. De asemenea, Alianța USR PLUS solicita celorlalte partide parlamentare adoptarea proiectului de lege privind desființarea pensiilor parlamentarilor, proiect…

- De ani de zile in jurul pensiilor speciale se poarta un razboi soldat fara nicio victima. Este vorba despre o mana de oameni, un fel de casta privilegiata care, dupa ce intra in pensie au venituri de 3-4 ori mai mari decat au fost salariile. Au fost depistate cazuri cand pensia era de 7 ori mai mare…

- La o zi dupa ce Marcel Ciolacu a anunțat ca-și va depune demisia din funcția de parlamentar, pentru a nu beneficia de pensia speciala, toți reprezentanții USR au anunțat ca vor face același lucru. Conform PNL, gestul nu ar avea o mare relevanța și ar duce la de fapt la incasarea pensiei speciale, mai…