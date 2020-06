Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 13 zile din Marea Britanie a devenit cea mai tanara vicrima a coronavirusului dupa ce a decedat in urma infectarii, fara sa fi avut alte comorbiditati, potrivit Serviciului National de Sanatate britanic.

- Zeci de jurnalisti au murit din cauza noului coronavirus din martie in lume, a estimat vineri organizatia elvetiana PEC (Press Emblem Campaign), deplangand o protectie insuficienta a angajatilor din mass-media care relateaza despre pandemie, scrie AFP, potrivit news.ro.Inainte de Ziua mondiala…

- Nouasprezece de angajati ai sistemului de sanatate (NHS) au murit in Marea Britanie din cauza COVID-19 , a declarat sambata ministrul sanatatii, Matt Hancock. Regatul Unit nu a atins inca varful epidemiei de COVID-19 care ar permite o relaxare a restrictiilor de circulatie, a mai spus Hancock.

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

