Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anunțat miercuri un nou deces confirmat cu virus gripal. Fetița a murit marți.Numarul deceselor provocate de gripa ajunge astfel la 9 in acest sezon.Pana acum murisera 8 persoane din Dambovița, Hunedoara, Argeș, Sibiu, Bistrița-Nasaud,…

- Medicii au confirmat un nou deces cauzat de gripa, fiind vorba de o fetița de 11 luni din Vaslui. Ea avea si alte probleme medicale si nu era vaccinata, potrivit Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța miercuri un nou deces confirmat cu virus gripal.…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), gripa a provocat in acest sezon trei decese, inregistrate in judetele Arges, Dambovita si...

- Gripa a provocat in acest sezon 3 decese, in judetele Arges, Dambovita si Hunedoara, conform datelor facute publice joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). CNCSBT a transmis ca a fost confirmat un al treilea deces provocat de virusul gripal, in…

- Inca o persoana a murit in Romania din cauza gripei. Este al treilea deces inregistrat in acest sezon, anunta, astazi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Totodata este specificat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate scazuta, iar numarul cazurilor de gripa…

- Un barbat de 54 de ani, din Dambovita, confirmat cu virus gripal tip A a murit, miercuri, la spital. Acesta este primul deces cauzat de gripa anuntat, in sezonul 2019 – 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.roPotrivit CNSCBT, un…

- Un barbat de 54 de ani din judetul Dambovița a murit din cauza gripei, fiind primul deces din acest sezon, scrie Mediafax.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, primul deces din acest sezon, confirmat cu virus gripal, s-a produs miercuri. Citește…

- Opt cazuri de gripa au fost confirmate in acest sezon in Iasi, Bucuresti si Dambovita, anunta Centrul National de Control si Supraveghere a Bolilor Transmisibile. In saptamina 18-24 noiembrie, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a depasit 86 de mii, cu 9 la suta mai mic comparativ…