Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție Chișinau Natalia Stati, nenorocirea s-a produs pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana al Capitalei. In jurul orei 12:00, barbatul de 72 de ani a cazut de la etajul cinci al blocului in care locuia. Acesta a…

- Momente de groaza in Capitala. Un barbat de 72 de ani a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. S-a intamplat astazi, in jurul orei 12:20, pe strada Igor Vieru.Potrivit poliției, barbatul locuiește impreuna cu fiul sau, care nu era acasa in momentul incidentului.

- Un baiat de 4 ani a scapat cu o lovitura la cap dupa ce a cazut, marți, de la etajul 1 al unui bloc din Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața, pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din...

- Un baiat de 4 ani a scapat cu o lovitura la cap dupa ce a cazut, marți, de la etajul 1 al unui bloc din Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața, pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Pitești. A intervenit un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila. Baiatul de 4…

- Incidentul dramatic s-a produs pe bulevardul Constantin Brancoveanu.Echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic și au constatat decesul. Cazul a fost preluat de catre lucratori din cadrul Secției 16 Poliție, pentru continuarea cercetarilor, potrivit Realitatea Plus.Din primele…

- Tragedie in sectorul Botanica din Capitala. Un femeie a cazut in gol de la etajul 16 al unui bloc de locuit amplasat pe strada Melestiu. La fața locului au ajuns oamenii legii.Știrea se actualizeaza.

- Un barbat, in varsta de 82 de ani, a decedat dupa ce ar fi cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit, amplasat pe bulevardul Moscovei din Chișinau. Nenorocirea s-a produs astazi, in jurul orei 16:00.

- O persoana a cazut de la etajul 2 al unui imobil din Constanța. Victima a fost dusa la spital, iar salvatorii incearca sa afle cum s-a produs incidentul. Potrivit reprezentanților ISU Constanța, incidentul a avut loc joi in cartierul Tomis Plus. O persoana a cazut aproximativ șase metri, de…