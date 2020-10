Un bărbat și-a amenințat și lovit fosta iubită într-un local din Câmpulung Cercetari finalizate de polițiști. Pe 8 octombrie, politistii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in ziua de 20 mai 2019, un barbat de 29 de ani, din Campulung, ar fi amenințat-o și lovit-o pe fosta concubina, de 29 de ani, in timp ce se aflau in incinta unui local din municipiul Campulung. Dosarul cauzei a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, cu propunerea de trimitere in judecata. (foto… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

