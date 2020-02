Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Turulung, județul Satu Mare, s-a injunghiat, duminica, in zona gatului și și-a dat foc la casa, in prezent fiind internat in spital impreuna cu fiul sau, ambii cu intoxicație cu fum, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Satu Mare, pompierii au reușit, duminica, sa stinga…

- Un barbat din localitatea Turulung, Satu Mare, a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a incercat sa se sinucida, injunghiindu-se in gat si dandu-si foc la casa. Potrivit ISU Satu Mare, pompierii au stins incendiul care a cuprins trei incaperi si podul casei, scrie Mediafax."La fata locului au fost prezenti…

- Un barbat de 32 de ani din localitatea nemțeana Piatra Șoimului a sunat, luni, la 112 și a anunțat ca a injunghiat mortal prietenul, intr-un bar. Paramedicii SMURD nu au putut salva victima și au declarat decesul.Un barbat de 32 de ani a murit, luni, in Piatra Șoimului, din județul Neamț,…

- Un barbat a fost injunghiat, joi, la metrou, in București. Pasagerii au reușit sa-l imobilizeze pe atacator. La fața locului a ajuns Poliția. Din primele informatii, atacul s-a petrecut in statia Iancului.Revenim cu informatii.

- F.T. Ieri dimineata, la ora 7, 20, politistii prahoveni au fost sesizati prin intermediul Numarului Unic “112” ca intr-o casa din Paulesti a izbucnit un scandal intre doi soti. Ba, si mai mult, barbatul, in varsta de 40 de ani, ar fi fost taiat cu un cutit de catre sotia sa, acesta fiind transportat…

- Un tanar de 23 de ani, din satul Iresti, comuna Vidra, si-a omorat fratele mai mare, in dupa-amiaza zilei de sambata. El a fost retinut duminica si prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, iar dupa ce a comis fapta a ajuns la Sectia…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din localitatea Bichigiu, județul Bistrița Nasaud a fost lovit cu un cuțit, marți, de un barbat cu care a baut și apoi s-au certat. Agresorul a fugit, dar a fost prins de polițiști, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii au fost anunțați marți…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Potrivit sursei…