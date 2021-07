Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani, care fusese reținut pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a evadat, duminica seara, din sediul unui post de poliție din Dolj. Omul a sarit pe fereastra și a luat-o la sanatoasa. Polițiștii au instituit filtre in tot județul Dolj și in județele invecinate.…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au retinut un barbat cu cetatenie din Republica Moldova, care era cautat de autoritatile romane pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…