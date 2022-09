Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat l-a amenințat cu moartea și a distrus mașina consilierului deputatului de Alba, Daniel Rusu. Ce pedeapsa a primit Consilierul parlamentar al deputatului de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, Eduard Dragalin, este parte vatamata intr-un dosar de amenințare și distrugere. Mai exact, mașina soției sale…

- 3 septembrie: 135 de ani de la moartea lui Timotei Cipariu, filolog și lingvist roman, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania 3 septembrie: 135 de ani de la moartea lui Timotei Cipariu, filolog și lingvist roman, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania Timotei…

- Alina Ceușan e unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania. E și blogger și vlogger, dar și antreprenoare. Recent, ea și-a facut o noua achiziție, și-a cumparat o mașina electrica cu care a aparut deja pe strazile din Cluj. In urma cu cateva saptamani, pentru mai multe zile, Alina Ceușan a…

- In tarile digitalizate, inmatricularea unei masini dureaza intre doua si cinci minute, un exemplu fiind Estonia. Pe de alta parte, in Romania procedura este una greoaie, care ii face pe oameni sa piarda mult timp la ghisee.Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia, a explicat…

- Un primar din Apuseni, amenințat cu moartea de un barbat care locuia ilegal intr-o școala. Ce s-a intamplat Primarul din Ponor, liberalul, Petruț Bujor, este parte vatamata intr-un dosar de ultraj. Mai exact, primarul a fost amenințat de un barbat care locuia ilegal in incinta școlii din Geogel. Infracțiunea…

- MAE reacționeaza dupa ce mana dreapta a lui Putin, Dmitri Medvedev, a spus ca aderarea Republicii Moldova la UE este posibila prin crearea „noii Romanii Mari”: „indica un mare grad de frustrare”. „Declarațiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie…

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Alba, primul județ din Romania care a semnat finanțarea pe Programul Anghel Saligni Comunicat de presa| Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Alba, primul județ din Romania care a semnat finanțarea pe Programul Anghel Saligni Suma alocata…

- Vacanța 2022: cat costa benzina și motorina in țarile vecine. Buget pentru drumul cu mașina in concediu Prețurile la carburanți au crescut nu doar in Romania, ci și in țarile vecine. Daca va pregatiți pentru concediu cu mașina, trebuie sa țineți cont de alt buget, pentru ca situația s-a schimbat fața…