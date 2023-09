Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 15.45, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Doftanei au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca in jurul orei 10.00, bunicul sau, BURLACU ANDREI, din comuna Provița de Sus, in varsta de 77 de ani a plecat in mod voluntar de la…

- L-AȚI VAZUT? Dorin Ivan, un barbat din Alba a fost dat disparut. Poliția și familia in cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Abrud. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la…

- L-AȚI VAZUT? Un barbat de 57 de ani din Sebeș a fost dat DISPARUT. Poliția și familia il cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune…

- La data de 6 august a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Ciorani au fost sesizați de catre o femeie din comuna Baba Ana, despre faptul ca numita LAZAR ANDREEA NICOLETA, in varsta de 17 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul apelantei și nu a mai revenit.…

- La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Florești au fost sesizați de catre un barbat din comuna Filipeștii de Targ, despre faptul ca mama sa, DRAGOSTIN CRISTINA, in varsta de 52 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul din comuna, in dimineața…

- Salvatorii de la ISU cauta in raul Buzau, in zona Podului de la Vadu Pașii, un barbat despre care un apelant la 112 a sesizat ca a disparut, in timp ce era la scaldat. Misiunea a inceput in jurul orei 16:00. Revenim cu detalii.

- Cișmeaua din aleea Grigore Vieru a fost distrusa. Anunțul a fost facut de Pretura sectorului Rișcani, care a declarat ca incidentul a avut loc pe 7 iunie. Datorita faptului ca in preajma sunt instalate camere de supraveghere video, procesul de vandalism a fost inregistrat, iar materialul transmis Poliției.…

- Un barbat nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre mama lui. Femeia care i-a dat viața a disparut și este de negasit de o saptamana. Familia trece prin momente grele. De ce afecțiune suferea. Ce a marturisit fiul acesteia, in exclusivitate pentru Acces Direct.