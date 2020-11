Stiri pe aceeasi tema

- Criza de personal medical este tot mai acuta, iar efectele ei le simt pacienții. Un batran internat la Spitalul Județean din Targoviște și-a pus copiii sa sune la 112 pentru ca simțea ca se sufoca si a constatat ca nimeni din personalul medical nu era disponibil sa-l ajute. Managerul spitalului spune…

- Situație critica la Timișoara dupa ce TIR-ul de Terapie Intensiva s-a stricat, la doar doua zile de la punerea in funcțiune. Cel puțin opt pacienți au ramas fara oxigen, toți fiind transferati la alte spitale disponibile. TIR-ul de Terapie Intensiva de la Timișoara a fost amplasat in curtea…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu mai are disponibil niciun pat la ATI pentru pacienti COVID, iar 73 dintre acestia prezinta forme severe si grave. Potrivit Prefecturii Suceava, in judet, in ultimele 24 de ore, au fost internate 30 de persoane diagnosticate cu COVID-19, in acelasi interval…

- "In primul rand transportul in comun. In al doilea rand, petrecerile private, mai ales ale adolescenților, care le transmit pe linie familiala parinților și bunicilor. In al treilea rand, oamenii nu respecta regulile, mai ales purtarea corecta a maștilor, in special cei care lucreaza in fabrici.Ignorarea…

- Seful Biroului de Investigatii Criminale de la Politia Transporturi Brasov, Ionut Hanganu, care a murit de COVID-19 la numai 34 de ani nu avea comorbiditati. Ionut Hanganu era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata, 5 noiembrie, in jurul orei 4:00. El a ajuns la spital in…

- Un echipaj de jandarmi aflat, azi noapte in patrulare in municipiul Drobeta Turnu Severin, a observat un barbat care manifesta un comportament ciudat la vederea forțelor de ordine. Dupa verificarile efectuate, jandarmii au stabilit ca tanarul de 21 de ani, domiciliat in comuna Bala, județul Mehedinți…

- Un nou deces al unui pacient confirmat cu COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 75 de ani, din comuna Hoparta, cu multiple afecțiuni. Deces 72: Barbat, 75 de ani, din Hoparta, confirmat in 1.10.2020, la Spitalul Județean de Urgențe, la ATI, decedat in 2.10.2020,…

- Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu, a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Edilul este internat la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Informația a fost confirmata de managerul SJU Bistrița, Gabriel Lazany. Potrivit acestuia, primarul Ovidiu Crețu s-a testat la cerere,…