- Noapte de coșmar pentru o familie din municipiul Targoviște, dupa ce casa acesteia a fost cuprinsa de un incendiu violent, in jurul orei 03.00. Pentru lichidarea flacarilor, pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere. Totodata, un barbat, cel mai probabil proprietarul locuinței, a…

- Au fost clipe de coșmar in miez de noapte pentru un barbat și o femeie din Moisei, Maramureș. Oamenii au fost treziți din somn de urlete și lovituri puternice in ușa. Doi barbați, susțin victimele, inarmați cu o secure și o țapina, a spart geamurile casei, au spart ușa termopan de la intrare și au patruns…

- Un barbat de 53 de ani, din comuna Mihai Eminescu, a suferit arsuri dupa ce a incercat sa aprinda focul cu diluant sau benzina NU aprindeți focul folosind lichide inflamabile: va puneți viața in pericol! Un barbat, in varsta de 53 de ani, din satul Cucorani, comuna Mihai Eminescu, a suferit arsuri dupa…

- O persoana a fost ranita in urma unei explozii, urmata de un incendiu, care s-a produs intr-un bloc de apartamente din municipiul Codlea. Victima a suferit arsuri pe aproximativ 50% suprafata corporala. Potrivit ISU Brasov, alte aproximativ 15 persoane, aflate in bloc la momentul exploziei, s-au autoevacuat.…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu violent ce a izbucnit, astazi, intr o gospodarie din localitatea Teiusu. O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu…

- Locuința unei familii din satul Holt, comuna Letea Veche, a luat foc in cursul serii de vineri. In urma incendiului, proprietarul locuinței a suferi arsuri de gradul I. Pentru gestionarea operativa a situației de urgența, la locul solicitarii s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Pompierii clujeni au intervenit joi seara, dupa ora 23.00, la un incendiu produs la un apartament de pe strada Teleorman. In prima faza, a fost evacuat din apartament un barbat, aflat in stare de inconștiența. Acesta a primit ingrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensiva mobila.…

- Un incendiu violent a izbucnit la o locuința din bazinul legumicol Matca, județul Galați. Proprietarul a incercat sa stinga focul singur și a suferit arsuri. Abia dupa ce flacarile s-au extins a anunțat pompieri.