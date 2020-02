Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Hong Kong infectat cu noul coronavirus a devenit marti prima persoana care a murit din cauza acestei epidemii virale in aceasta metropola si a doua in afara Chinei continentale, unde bilantul a crescut la 425 de morti, informeaza AFP.

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a ajuns sambata la 304, o creștere cu 45 de cazuri fața de ziua precedenta, a anunțat televiziunea chineza de stat CCTV, citata de site-ul agenției de presa Reuters.

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Filipine a anuntat primul deces in afara Chinei a unei persoane infectate cu noul coronavirus care a provocat deja peste 300 de morti si s-a raspandit in numeroase tari straine, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie Agerpres.

- Autoritațile din Filipine au anunțat ca un barbat de 44 de ani din China, care a sosit în țara în ianuarie venind de la Wuhan, a murit din cauza infecției cu noul tip de coronavirus. Acesta este primul deces care se înregistreaza în afara teritoriului Chinei, acolo unde pâna…