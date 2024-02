Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de ciuma din ultimii zece ani a fost inregistrat in statul american Oregon. Este vorba despre un locuitor dintr-o zona rurala. Experții cred ca puricele infectat a fost transportat cu ajutorul unei pisici, potrivit Mediafax. {{493149}}Anunțul privind cazul de ciuma a fost facut de autoritațile…

- Aceasta iarna a a adus deja multe recorduri. La noi s-au inregistrat acum unele dintre cele mai reci nopți din ultimii ani, cu aproape minus 20 de grade Celsius. O situație aparte s-a inregistrat in Suedia, unde in doar cateva zile termometrele au aratat un salt spectaculos, de peste 51 de grade Celsius.…

- Totul a inceput atunci cand o tanara auzit cu disperare zgomote puternice de planset și scheunat in apropiere. Ingrijorata de starea animalului, ea a mers sa vada ce se intampla și a descoperit un caine disperat și speriat, in fața porții unei case. Cand a luat legatura cu proprietarul, tanara a fost…

- La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 72 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Sebeș, avand permisul de conducere suspendat. Polițiștii au constatat și faptul ca barbatul era sub influența…

- In baza cererii nr. 111527 din data de 11 decembrie 2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Alammar Marine Services SRL. Alammar Marine Serivces SRL are sediul in Saturn, municipiul Mangalia, judetul Constanta. Domeniul…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, care ar fi amenintat si i-ar fi luat telefonul mobil unui alt barbat, pe o strada din orasul Corabia, a fost retinut de politisti in urma unei perchezitii domiciliare, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

- Barbat de 39 de ani din Alba, REȚINUT pentru 24 de ore, dupa ce a furat telefonul mobil unei cunoștințe: Ce valoare a avut prejudiciul Barbat de 39 de ani din Alba, REȚINUT pentru 24 de ore, dupa ce a furat telefonul mobil unei cunoștințe: Ce valoare a avut prejudiciul La data de 4 ianuarie 2024, polițiștii…

- Un preot din Maramureș a lovit cu mașina un barbat, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Parintele mergea spre un oraș din apropiere in Ajunul Bobotezei.Toata scena s-a produs in comuna Oncești, din județul Maramures și a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. In imagini se vede…