Un barbat in varsta de 76 de ani a murit, sambata dupa-amiaza, pe plaja din Techirghiol. Omul a fost gasit pe plaja iar medicii de la sanatoriul din apropiere i-au acordat primul ajutor. In scurt timp au ajuns și paramedicii de la SMURD care au continuat resuscitarea, insa intr-un final au declarat decesul. Nu este insa clar daca batranul a murit inecat sau din cauze medicale. Barbatul in varsta de 76 de ani a murit pe malul Lacului Techirghiol, pe plaja Nautic din vecinatatea Bailor Reci. Potrivit martorilor, victima, un batran de 76 de ani se afla pe plaja privata, iar dupa ce s-a dat alarma,…