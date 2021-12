Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din judetul Galati, de 42 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat in coliziune cu o statie pentru transport public si apoi s-a izbit de un stalp de iluminat, care s-a rupt si a cazut peste masina. In urma impactului, barbatul a decedat.

- Tragedie in seara zilei de duminica in comuna Baia. Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața, iar un adolescent in varsta de 17 ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Totul s-a intamplat dupa ce autovehiculul in care se aflau cei doi a "zburat" in albia raului Moldova de ...

- Update: IJP Prahova a oferit detalii despre acest caz: Un barbat in varsta de 58 de ani ar fi fost accidentat in zona unui șantier de lucru, in timpul serviciului, de o autoutitara condusa de un tanar in varsta de 21 de ani care, din primele verificari se pare ca ar fi efectuat o manevra de…

- O noua tragedie pe soselele din Prahova. Un carutas in varsta de 33 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident produs pe drumul judetean 101B, pe raza comunei Bratasanca. Potrivit IJP Prahova, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani a intrat in atelajul hipo, iar in urma impactului,…

- Tragedie fara margini in județul Alba! Un barbat in varsta de 49 de ani a murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se afla a ajuns pe contrasens și s-a izbit puternic de o alta mașina. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul care a ajuns pe sensul opus s-a rasturnat de mai multe ori pana s-a…

- Un accident cumplit a avut loc azi-noapte in judetul Buzau. O tanara a murit, dupa ce prietenul ei a intrat cu masina intr-un stalp. Tragedia s-a intamplat pe drumul national 10. Soferul in varsta de 20 de ani a pierdut controlul volanului, si masina pe care o conducea a iesit de pe sosea si a […] Source

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tanar de doar 19 ani a murit noaptea trecuta, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-o autocisterna care se afla pe banda opusa. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru acesta, insa din fericire au reușit sa-i salveze…

- Un barbat aflat pe bicicleta a murit, iar alte doua persoane dintr-un autoturism au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, a informat, miercuri, IPJ Galati, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DN 25, in localitatea…