Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor si distrugere unui barbat care nu a respectat masura carantinarii pentru ca a vrut sa-si cumpere tigari, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Epureanu, potrivit Agerpres. Sursa citata a…

- La nivelul Județului Arad, conform raportarii Direcției de Sanatate Publica a Județului Arad, in centrele de carantina erau cazate, in aceasta dimineața la ora 9.00, 100 de persoane. N pentruumarul total al persoanelor care au incheiat perioada de 14 zile de carantina este de 80. In ceea ce privește…

- Un barbat de 35 de ani din Piatra-Neamt s-a ales cu rani serioase, dar si cu un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce a a fugit din carantina pe geam si a cazut de la etajul al doilea.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia au deschis un dosar penal in cazul unui tanar de 36 de ani, care a incercat sa fuga dintr-un centru de carantina din Bușteni. De asemenea, un alt dosar...

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgența din cauza pandemiei de coronavirus, autoritațile au luat cateva masuri drastice pentru a incerca stoparea raspandirii cu coronavirus.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a intocmit un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, pe numele unei... The post Dosar penal in Timiș pentru o persoana care a parasit carantina appeared first on Renasterea banateana .

- Sectia de Politie Deda a deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce un barbat din satul Maioresti, comuna Rusii Munti, in varsta de 50 ani, desi se afla in autoizolare la domiciliu dupa o vizita in Germania, a plecat in municipiul Reghin cu un mijloc de transport…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „amenințarea” și „harțuirea”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 23.12.2019- 01.02.2020, un barbat, in varsta de 30 ani din…