Sfarșit tragic pentru un barbat din județul Suceava, care a murit in incendiul provocat in casa de jarul nestins al unei țigari. Un barbat a murit duminica intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din Prelipca, din cauza jarului nestins de la o tigara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit la o bucatarie de vara, iar la fata locului au intervenit pompierii militari si lucratori de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Salcea cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD. Dupa localizarea incendiului, pompierii au intrat…