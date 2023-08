Un bărbat din Mehedinți protestează de aproape 24 de ore pe un stâlp. Nu este prima dată când face un asemenea protest Autoritatile sunt in alerta in judetul Mehedinti, unde un barbat in varsta de 35 de ani s-a urcat pe un stalp noaptea trecuta si ameninta ca se arunca de acolo, scrie antena3.ro. Protestatarul se afla pe un stalp situat in extravilanul orasului Cerneti. La fata locului se afla echipe multiple de salvatori. Au intervenit ISU, ambulanta, dar si politia, iar echipajele incearca sa il convinga pe barbat sa coboare de pe stalp. De asemenea, o parte a familiei barbatului a venit la fata locului, vorbim despre sora, cumnatul si mama sa. Intre timp a ramas doar mama protestatarului la fata locului, insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit pe un camp din sudul Californiei sambata dimineața. Este al doilea accident de avion mortal langa același aeroport intr-o saptamana, potrivit www.npr.org. Avionul de afaceri a plecat de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas in jurul…

- Barbatul in varsta 35 de ani, din satul Cerneți, județul Mehedinți, s-a urcat marți dimineața pe un stalp de electricitate și a amenințat ca se arunca, suparat ca iubita sa ar fi plecat la munca in strainatate, informeaza Actual Mehedinți. In final, miercuri dimineața, barbatul a fost convins sa coboare…

- Mehedinți. Polițiștii și pompierii se chinuie de ore bune sa convinga un barbat sa se dea jos de pe un stalp de inalta tensiune. El amenința ca se arunca deoarece iubita sa ar fi plecat la munca in strainatate.Potrivit reprezentantilor IPJ Mehedinti, politistii au fost sesizati marti, in jurul orei…

- Mehedinți. Polițiștii și pompierii se chinuie de ore bune sa convinga un barbat sa se dea jos de pe un stalp de inalta tensiune. El amenința ca se arunca deoarece iubita sa ar fi plecat la munca in strainatate.Potrivit reprezentantilor IPJ Mehedinti, politistii au fost sesizati marti, in jurul orei…

- Un barbat s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune din satul Cerneti, comuna Simian din judetul Mehedinti, amenintand ca se va arunca. Politistii si pompierii au ajuns la fata locului si incearca sa il convinga sa coboare. Potrivit reprezentantilor IPJ Mehedinti, politistii au fost sesizati marti,…

- Un barbat s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune din satul Cerneti, comuna Simian din judetul Mehedinti, amenintand ca se va arunca, relateaza News.ro. Politistii si pompierii au ajuns la fata locului si incearca sa il convinga sa coboare.

- Autoritațile au fost alertate dupa ce doua vipere au fost descoperite sub capota unei mașini și langa o pensiune. Incidentele au avut loc sambata in Drobeta-Turnu Severin și intr-o comuna din Mehedinți.Jandarmii au intervenit sambata in urma unui apel primit prin serviciul unic de urgența 112, prin…

- O grenada si doua proiectile au fost gasite chiar langa ghena de gunoi a unui bloc din Drobeta. Explozibilul a fost descoperit de o femeie care ducea gunoiul. In apropierea pubelelor se afla conductele de gaze. „Aici erau proiectilele. Aici, in pubela. Erau si copii, oameni… va dati seama. Am fost,…