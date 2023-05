Un bărbat din Chiajna s-a baricadat în casă cu fiul său de 5 ani și amenință că dă foc unor butelii Un barbat și-a batut soția dupa care s-a baricadat in casa cu un copil de 5 ani. El are in preajma trei butelii și amenința ca le da foc! Barbatul are antecedente penale. El a fost condamnat pentru infracțiuni de circulație. Polițiștii poarta negocieri cu acesta pentru a salva copilul. La data de 4 mai 2023, IPJ Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre soț și alungata din locuința. Barbatul s-a baricadat in locuința, impreuna cu fiul sau minor, de 5 ani. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din Ilfov, luptatorii SIAS-IGPR, precum și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

