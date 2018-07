Un barbat din Caras-Severin arestat dupa ce ar fi jefuit o banca

Stiri pe aceeasi tema

- Solutionarea cazului de talharie comis in luna mai, intr-o unitate bancara din municipiul Baia Mare, a fost o prioritate a politistilor Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Inca din momentul in care a fost sesizata fapta, s-a constituit…

- A fost arestat unul dintre cei doi motocicliști care au jefuit o banca din Baia Mare. La aproximativ o luna și jumatate de la atacul armat care a vizat o filiala a Bancii Transilvania din Baia Mare, unul dintre talhari a fost ridicat din propria locuința, din Oradea. E vorba de un individ in varsta…

- Ieri, 11 iunie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura preventiva a retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 42 de ani, din comuna Unirea, ce este banuit de comiterea unei fapte de talharie. Se pare ca, in noaptea de 08/09…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc in 18 februarie pe raza localitații Cilnic. Polițiștii au fost anunțați la momentul…

- Barbat din Cilnic, arestat preventiv și trimis in judecata pentru tentativa de omor. Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc…

- Politistii din Moinesti au identificat un barbat de 28 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. La data de 10 aprilie a.c., polițiștii din Moinesti au fost sesizati de un barbat de 48 de ani, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-ar fi sustras bunuri si bani, in timp ce…