- Nascut la 8 noiembrie 1908, Dumitru Comanescu este la ora actuala al treilea cel mai varstnic barbat in viata din lume, conform clasamentului "Ten oldest living men", al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor ("100 verified oldest men") si a 72-a cea mai varstnica persoana in viata ("100…

