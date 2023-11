Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca, in dupa-amiaza zilei de 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu polițiștii Secției 5 Rurala Arad,... The post Condamnat pentru trafic de minori și viol, prins de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad…

- Ieri, 6 noiembrie a.c., polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag, in timp exercitarii atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un moped, care circula pe strada Dragoș Voda, din localitatea Ocna Șugatag. Polițiștii au identificat conducatorul mopedului ca fiind un barbat de 33 de ani din Breb, iar…

- La data de 27 octombrie 2023, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea…

- Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare…

- Un barbat din Asau, urmarit la nivel național, a fost prins de polițiștii din Brusturoasa. Individul are de facut aproape un an de inchisoare. Pe data de 28 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Brusturoasa au depistat un barbat, de 54 de ani, din comuna Asau, urmarit la nivel național.…

- Un barbat urmarit național pentru furt calificat a fost depistat de polițiști in comuna Plopana. El are de executat peste 3 ani de inchisoare. Pe data de 27 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Traian au depistat in comuna Plopana, un barbat, de 64 de ani, urmarit la nivel național.…

- Un barbat din Șendriceni i-a sfidat pe polițiștii care au incercat sa-l opreasca in trafic Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 6 Pomirla, au efectuat semnal de oprire, pe drumul comunal DC 78 B, pe raza localitații Padureni, unui autoturism, al carui conducator auto nu s-a…