Un bărbat care s-a aruncat în Dunăre de pe un bac a fost găsit decedat Un barbat s-a aruncat, duminica, in Dunare, de pe bacul care face curse regulate intre satul tulcean I.C. Bratianu si municipiul Galati, iar pompierii au gasit trupul acestuia la trei ore de la inceperea cautarilor. Potrivit unui anunt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, barbatul, in varsta de 38 de ani, a fost cautat de salvatorii Sectiei de Pompieri Macin, reprezentanti ai ISU Galati, la fata locului fiind prezent un echipaj de politie, dar si un elicopter SMURD. "Dupa aproximativ trei ore, trupul barbatului a fost gasit in apele Dunarii, scos la suprafata si predat autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

