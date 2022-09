Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vulcana Pandele a fost gasit mort, pe un drum forestier, in zona satului Toculești. Barbatul avea 52 de ani și plecase in padure dupa ciuperci. De altfel, Post-ul Un barbat care plecase sa aduce ciuperci a murit in padure apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un caz neobișnuit și care ridica multe semne de intrebare s-a petrecut ieri, 17 august a.c., la o clinica medicala privata din Municipiul Targoviște. O femeie in varsta de 51 Post-ul O femeie a murit in Computerul Tomograf al unei clinici medicale din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un clujean a murit in timp ce culegea fructe de padure, in zona cabanei Blajoaia, fin Maguri Racatau.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit alaturi de polițiști, jandarmi și personal Salvamont-Salvaspeo pentru a recupera corpul unui barbat, in varsta de cca 60 de ani, care cel…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a murit in timp ce culegea fructe de padure in comuna clujeana Maguri Racatau. Pompierii, jandarmii și salvamontiștii clujeni au intervenit pentru a-i recupera corpul.

- Zeci de pompieri, salvamontisti si ambulantieri s-au deplasat vineri dimineata, 22 iulie, intr-o zona forestiera din localitatea Stroesti - Valcea, pentru a salva un barbat. Este al doilea accident in padure petrecut in ultimele 10 zile in Valcea.

- Pompierii clujeni au anunțat joi seara o intervenție in urma rasturnarii unui tractor in Babdiu, comuna Bobalna. Tractorul a strivit un barbat de 50 de ani, pana la care salvatorii au avut de parcurs 3 km de drum forestier.

- Minora accidentata pe Calea București a suferit rani grave și nu a mai putut fi salvata. Fata a murit la spital. Accidentul a avut loc in aceasta seara pe Calea Post-ul Minora accidentata pe Calea București a murit la spital. Se impune montarea de limitatoare de viteza apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Intervenție in cazul unui accident in com. Lunguletu, sat Serdanu. Din primele informatii un utilaj agrigol s-a rasturnat și o persoana este prinsa sub acesta. Acționeaza mai multe echipaje de Post-ul Tragedie la primele ore ale dimineții! O femeie a murit dupa ce a fost prinsa sub un tractor apare…