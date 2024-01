Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a tras cu un pistol tip airsoft intr-un tramvai, in Sectorul 1 al Capitalei. El a reușit sa sparga geamul de la usa unui alt tramvai si geamul de la balconul unui apartament, precum si ferestrele unor magazine.

- O masinarie de gaurit care lucra in apropierea liniei de metrou care leaga cartierul central Mecidiyekoy din Istanbul de principalul aeroport al orasului a strapuns din greseala tavanul tunelului de metrou si a ajuns pana la sine, a arata o inregistrare video facuta publica de Sozcu TV, relateaza News.ro.…

- Patronul firmei care a executat lucrarile la internatul din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a prabușit peste copii, a fost reținut pentru 24 de ore, conform unor surse judiciare. Laszlo Szilveszter Sandor este administrator și acționar unic al SC Lareno – Fa SRL, firma executanta a proiectului…

- Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Doua minore in varsta de 10, respectiv 15 ani, au fost violate de un barbat pe care l-au cunoscut in Gara de Nord din Capitala. Ambele au fost ademenite de barbat intr-un hotel. A fost prins dupa 5 cinci luni de la primul viol, in București. Aflata intr-o gara din Capitala, fetița de 10 ani […] The…