Un bărbat a ucis 5 persoane, inclusiv un copil de 8 ani. Motivul incredibil pentru care a comis masacrul Un barbat a ucis 5 persoane, inclusiv un copil de 8 ani. Motivul incredibil pentru care a comis masacrul din Statele Unite ale Americii. Se pare ca barbatul s-a suparat atunci cand vecinii i-au atras atenția sa nu mai faca galagie. Un barbat a ucis 5 persoane, inclusiv un copil de 8 ani Victimele sunt de origine din Honduras și au fost ucise cu sange rece in timpul nopții, intr-un orașel in apropiere de Cleveland, statul american Texas. Criminalul e un cetațean mexican, suparat ca vecinii i-au atras atenția sa nu mai faca galagie, pentru ca barbatul iși folosea armele de foc in gradina sa, exersand,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

