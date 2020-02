Un bărbat a țepuit zeci de taximetriști din Brașov Polițiști din cadrul Secției 4 din Brașov au reținut pe o perioada de 24 de ore un tanar banuit de savarșirea infracțiunii de ,,inșelaciune”, 25 acte materiale. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 26 martie 2019 – 12 februarie 2020, un numar de 25 de persoane vatamate, in calitate de taximetriști, au efectuat mai multe curse, transportand in diferite locații din municipiul Brașov, o persoana de sex masculin, care la final nu a achitat contravaloarea curselor, cauzand astfel un prejudiciu de aproximativ 2.000 lei. In urma activitaților investigativ-operative… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

