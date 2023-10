Un bărbat a spart sediul poliției și a furat uniforma de polițist cu care s-a și îmbrăcat și a ieșit la plimbare Un barbat de 36 de ani din Arad, a fost prins, dupa ce a spart un post de poliție din satul Paulis și a furat o haina de polițist. Intrucat sediul de poliție avea grilaje, hoțul a escaladat cladirea, a scos țigle din acoperiș și a intrat in locuința de serviciu a polițistului de unde a […] The post Un barbat a spart sediul poliției și a furat uniforma de polițist cu care s-a și imbracat și a ieșit la plimbare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

