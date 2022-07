Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit decedat pe un teren pe care a avut loc, marti, un incendiu de vegetatie uscata, in Cartierul Driglovat, din Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 58B, la ieșire din localitatea Gherteniș spre Maureni, in județul Caraș-Severin. „In timp ce un barbat de 38 de ani, din județul Timiș, conducea un autoturism din direcția Reșița – Timișoara, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar…

- O tragedie a avut loc la Bonțești: un barbat de 33 de ani a murit fiind strivit de remorca unui camion condus de un tanar de 30 de ani. „Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din satul Iosaș angajat al unei societați comerciale din localitatea Bonțești in timp ce manevra […] The post Tragedie…

- Tragedie intr-o padure din Sibiu! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit, asta dupa ce a fost strivit de un copac. La fața locului au ajuns medicii și l-au gasit pe barbat in stare de inconștiența, in stop cardio-respirator. Din nefericire, aceștia au fost nevoiți sa-i anunțe decesul.

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Arad au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in jurul orei 21:40, pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in orașul aradean Ineu. „La locul evenimentului…

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Un barbat a murit sambata dupa-amiaza, dua ce s-a rasturnat cu un tractor, in localitatea aradeana Dumbravița. „In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:30 pompierii militari ai Secției Barzava au fost solicitati sa intervina in localitatea Dumbravița, pentru a extrage o persoana peste care cazuse un…

- Tragedie in aceasta dimineața, in București, acolo unde un barbat a intrat intenționat cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei din București, acolo unde la scurt timp s-a autoincendiat. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și popmpieri, care au intervenit pentru a stinge focul. Cum…