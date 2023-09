Stiri pe aceeasi tema

- Luni spre seara, in jurul orei 19, polițiștii Secției 4 Poliție Timișoara au fost sesizați despre o persoana, posibil electrocutata, pe strada Garii, din municipiul Timișoara. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, echipajul medical,…

- Scene șocante la Timișoara! Un barbat s-a electrocutat cand facea dus si a muritUn barbat de 40 de ani din Timisoara a fost gasit mort, luni seara, in propria locuinta. Se pare ca a incercat sa faca dus si s-a electrocutat. Politistii vor stabili modul in care s-a produs accidentul, barbatul fiind…

- Tragedie descoperita, luni seara, la Timișoara. Un barbat de 40 de ani a fost gasit mort in baie in locuința sa din zona Garii de Nord. Primele concluzii ale anchetatorilor indica faptul ca omul ar fi murit electrocutat din cauza unui boiler electric defect. „La data de 18 septembrie a.c., in jurul…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana este prinsa sub o autoutilitara. In urma deplasarii la fața locului, in satul Picior de Munte, din primele verificari efectuate, s-a constatat ca un barbat de 60 de ani ar fi fost surprins…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Lechința au intervenit la un eveniment rutier semnalat in Țagșoru, pe Drumul Județean 151. La fața locului au mai intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Secția de Pompieri Sarmașu, un echipaj de prim ajutor de la Punctul…

- Astazi, 22 august 2023, in jurul orei 13:27, politistii Sectiei 2 Timisoara au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca intr un imobil de pe strada Atomului din municipiul Timisoara este posibil ca un barbat sa fie decedat. Astazi, 22 august 2023, in jurul orei 13:27, politistii…

- Marți, 25 iulie, la ora 14.51, polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 31 de ani din Baița de sub Codru despre faptul ca socrul sau a fost surprins și accidentat de mai multe grinzi din lemn, in timp ce demonta un hambar. La fața locului, polițiștii […]…

- Pe data de 08 iulie, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati ca un barbat de 69 de ani din municipiul Bacau ar fi fost agresat de catre fiul sau de 39 de ani. Din cercetari s-a stabilit ca, pe 07 iulie, un barbat, de 39 de ani, din municipiul Bacau l-ar fi lovit […] Articolul Un batran din…