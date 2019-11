Stiri pe aceeasi tema

Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, 5 cartușe și 16.300 de euro, anunța MEDIAFAX.

- Procurorii DIICOT au retinut un barbat de 39 de ani din Bucuresti, dupa ce l-au prins in timp ce incerca sa vanda 5 kg de canabis, drogurile fiind aduse din Spania. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatul S.I.D., cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni de trafic de stupefiante pe teritoriul…

- La data de 28.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 ore a inculpatului H.S., in varsta de 26 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.La data de 27.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Gorj impreuna…

- Un barbat de 30 de ani din Satu Mare a fost retinut de procurorii DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda o suta de comprimate de ecstasy (MDMA). Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut comprimate de MDMA si anterior, drogurile fiind cumparate din Olanda.

